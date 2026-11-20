Кому держава допоможе оплатити квитанції

Головною умовою для призначення допомоги є фінансовий стан: загальний заробіток у розрахунку на одну особу не повинен перевищувати 4 660 гривень, про що нагадує Пенсійний фонд України.

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Для визначених категорій громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує встановленого рівня доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу– йдеться у повідомленні.

Оформити знижку на комуналку може не лише власник житла. Заяву має право подати будь-хто із зареєстрованих у квартирі мешканців або особа, на яку відкрито особовий рахунок.

Якщо людина орендує житло та має офіційний договір, то також може претендувати на житлову субсидію за місцем фактичного проживання.

Крім того, за допомогою можуть звернутися індивідуальні забудовники, чиї будинки ще не прийняті в експлуатацію, але їм уже нараховують плату за послуги ЖКГ.

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Важливо! Під час перевірки соціальні служби враховуватимуть доходи всіх членів сім'ї, які фактично мешкають разом із заявником: від чоловіка та дружини до онуків і батьків.

Для внутрішньо переміщених осіб діють спрощені правила. Вони можуть оформити житлову субсидію за місцем фактичного проживання навіть без письмового договору оренди. У такому разі для підтвердження адреси достатньо надати довідку ВПО.

При цьому щомісячна допомога на проживання не враховується до сукупного доходу родини під час розрахунку субсидії.

Зверніть увагу! Таким чином, літні люди мають право на субсидію. Але вони повинні відповідати умовам надання допомоги.

Нагадаємо, що цьогорічний опалювальний сезон офіційно розрахований на період з 16 жовтня 2026 року до 15 квітня 2027 року. Якщо особа встигне подати заяву та декларацію про доходи до 30 листопада включно, то держава нарахує виплати "заднім числом".

Тим, хто звернеться до Пенсійного фонду вже у грудні, допомогу призначать лише з місяця фактичного подання документів. А гроші за попередні холодні тижні будуть втрачені.