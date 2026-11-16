Субсидія у грудні 2026: чи можна оформити допомогу в останній місяць року

Чи можна подати заяву на субсидію у грудні

Водночас українці можуть оформити допомогу навіть у грудні, про що пише Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

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Якщо людина встигла звернутися до Пенсійного фонду до 30 листопада включно, то виплати нарахують "заднім числом" – від самого початку опалювального сезону.

Важливо! Але ті особи, які принесуть документи вже у грудні або пізніше, втратять гроші за попередні місяці, адже субсидію призначать лише з місяця фактичного звернення.

Для більшості українських родин перерахунок на зиму відбувається автоматично, навіть якщо влітку розмір пільги становив нуль гривень. Проте є категорії громадян, яким гроші без особистого звернення не нарахують.

Йдеться про тих, хто оформлює допомогу вперше, орендарів житла, внутрішньо переміщених осіб, а також родини, у яких змінився склад зареєстрованих мешканців чи перелік комунальних послуг. Для оформлення знадобиться базова заява та декларація про доходи, які найзручніше подати онлайн через вебпортал ПФУ.

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Окремі правила діють для домогосподарств, які користуються виключно твердим паливом. Держава виділяє їм спеціальну субсидію на придбання дров чи вугілля один раз на рік. Час на подання такої заяви – до 31 грудня.

Нагадаємо, шо традиційно головним критерієм для призначення допомоги залишається фінансовий стан родини. Щоб отримати право на житлову субсидію, середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати 4 660 гривень.