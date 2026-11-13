Опалювальний сезон в Україні: чому батареї досі холодні та коли дадуть тепло

Коли тепло з'явиться у кожній квартирі

Наразі в Україні вже запрацювали 87% усіх пунктів теплокомуненерго, тому більшість громадян вже мають стабільне опалення. Процес підключення триває, і незабаром система буде повністю заповнена, про що під час виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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За словами очільника уряду, відсутність тепла у решті 13% будинків не є ознакою колапсу чи неготовності системи. Це виключно свідома позиція місцевої влади, яка має під собою кілька вагомих причин. Зокрема, деякі громади відтягують старт сезону до суттєвого зниження температури, щоб зекономити кошти споживачів у платіжках.

Зверніть увагу! Інші міста змушені маскувати роботу об'єктів, аби не привертати зайву увагу ворога в умовах постійних ракетних загроз. Також у певних населених пунктах енергетики просто завершують останні ремонтні роботи перед піковими зимовими навантаженнями.

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Зараз система дозаповнюється, і опалення будуть мати абсолютно всі– запевнив Корецький.

Як міста готувалися до найскладнішої зими

Цьогорічний опалювальний сезон стартував на тлі безпрецедентних російських атак по енергетичній інфраструктурі. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив перевірити звіти областей про готовність до холодів, наголосивши, що найскладніша ситуація з відновленням склалася саме у столиці.

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У відповідь мер Києва Віталій Кличко закликав припинити пошук винних, зазначивши, що місто розпочало подачу тепла ще 16 жовтня. Щоб захистити киян від блекаутів, у місті екстрено розгортають резервні системи: встановлюють потужні генератори для водоканалів та будують мініелектростанції, які дозволять пережити зиму навіть за найгірших сценаріїв.