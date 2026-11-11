У Києві готують резервні схеми руху транспорту, – Зеленський

Президент України доручив перевірити звіти щодо ситуації з теплопостачанням в областях. Про це глава держави розповів у соцмережах.

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Зеленський розповів, що під час зустрічі оновили перелік потреб держави в енергетичному обладнанні та техніці для подальших переговорів із європейськими партнерами в Ірландії. Учасники заслухали доповіді щодо відновлювальних робіт на Дніпровщині, Одещині та в Донецькій області, зокрема окремо зупинилися на ситуації в Краматорську.

Окрему увагу приділили достовірності інформації з місць. Урядовці разом із представниками РНБО та Офісу отримали доручення перевірити низку звітів з областей щодо стану теплопостачання та забезпечення технікою, аби отримати повні й правдиві дані.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький відзвітував про впровадження у Києві рішень щодо резервних транспортних схем на випадок перебоїв. Крім того, на нараді разом із командувачем Повітряних Сил ЗСУ узгодили параметри захисту ключових пунктів розподілу й передачі струму, а також логістичних вузлів, які росіяни цими днями намагаються атакувати особливо інтенсивно.

Зазначимо, що через регулярні російські удари по енергетичній системі в низці областей фіксували тривалі відключення світла та водопостачання. За словами президента України, найбільш напруженою ситуація залишалася у столиці.