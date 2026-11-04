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Ситуація в Києві особливо складна: Зеленський провів селектор щодо відновлення електрики

Дарія Черниш
Ситуація в Києві особливо складна: Зеленський провів селектор щодо відновлення електрики

Зеленський про ситуацію в енергетиці / Офіс Президента

Володимир Зеленський 4 листопада провів селектор щодо відновлення енергопостачання в Україні після російських атак. Найскладніша ситуація склалася в Києві, де фіксують тривалі відключення світла та води.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Глава держави заслухав доповіді щодо ліквідації наслідків, формування резервів обладнання та забезпечення міст електрикою, теплом і водою.

 
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За словами Зеленського, російські обстріли тривають практично щодоби, тому аварійні бригади та рятувальники змушені ліквідовувати пошкодження в цілодобовому режимі.

На жаль, через повторні удари та постійні повітряні тривоги ремонти тривають значно довше. Але резерви необхідного обладнання сформовані, і відновлення має бути після кожного удару– наголосив український лідер.

Також, за словами Зеленського, Україна домовилася з міжнародними партнерами про нові пакети енергетичної допомоги.

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Окрім столиці, вкрай непроста ситуація залишається на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Черкащині та Вінниччині. Серйозні виклики через бойові дії виникають у Донецькій області. Крім того, в південних областях фахівці вимушені запроваджувати черги та екстрені знеструмлення.

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Доручив уряду і правоохоронцям сьогодні до кінця дня представити відповідний перелік заходів, які забезпечать повноцінну співпрацю з тими компаніями, які на сьогодні відстають у ремонтах та відновленні– додав президент.

Окрему увагу під час наради приділили доповіді командування Збройних Сил України щодо організації засобів радіоелектронної боротьби. "Визначили необхідні кроки", – резюмував Зеленський.

До слова, росіяни не припиняють бити по українській енергетиці. Через постійні удари по об'єктах передачі електроенергії українські АЕС вимушено знизили потужності.

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