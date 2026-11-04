Українські АЕС знизили потужність генерації – Міненерго

Що відбувається в енергосистемі України

Через системні російські атаки на об'єкти передачі електроенергії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність, про що під час брифінгу повідомив перший заступник Міністра енергетики Артем Некрасов.

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Повернення до нормальних показників відбуватиметься поступово, щойно фахівці відновлять пошкоджені мережі.

Зокрема, станом на ранок 4 листопада без стабільного живлення залишається частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях. Проте найважчий удар припав на столичний регіон. У Києві та на Київщині через серйозні руйнування обладнання оператори застосовують жорсткі мережеві обмеження, а ремонтні бригади працюють цілодобово.

Зауважте! Водночас на Харківщині діють аварійні відключення через падіння напруги у високовольтних мережах.

У більшості інших областей України наразі запроваджено графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Енергетики закликають українців стежити за оновленнями на офіційних ресурсах місцевих обленерго, адже ситуація може змінюватися щогодини.

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Нагадаємо, що російський енергетичний терор не припиняється. У ніч на 3 листопада окупанти масовано вдарили по трьох теплоелектростанціях компанії ДТЕК, що призвело до повної зупинки генерації на цих об'єктах.

Ввечері 3 листопада Денис Шмигаль повідомив, що Росія спрямувала три дрони по підстанції. Вона є критично важливою для стабільної роботи Хмельницької АЕС.