Відключення світла: Росія масовано атакувала три ТЕС ДТЕК та мережі

Що відомо про масштаби руйнувань та зупинку станцій

У ніч на 3 листопада російські війська випустили десятки дронів та ракет по об'єктах генерації та передачі електроенергії у 9 областях України. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, загалом обстріли та руйнування зафіксовано у 14 регіонах нашої держави. Найбільшого удару зазнали великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині, а також низка важливих підстанцій на заході країни.

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Компанія ДТЕК заявила про прямі влучання у три свої теплоелектростанції. "Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії", – зазначили представники компанії. Попри постійний терор, енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків, щоб підтримати стабільність системи та мінімізувати ризики відключень для населення.

Суттєві пошкодження як на обʼєктах виробництва, так і в мережі означають, що енергосистема працюватиме з екстремальним навантаженням. Для звичайних споживачів це створює реальний ризик повернення до графіків стабілізаційних відключень, особливо у вечірні пікові години, коли споживання зростає.

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Які енергооб'єкти ворог атакував напередодні

Росія не припиняє тероризувати енергетичну інфраструктуру вже кілька днів поспіль. Зокрема, у ніч проти 3 листопада серйозних пошкоджень зазнав об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі", через що на півдні області виникли перебої зі світлом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Крім того, 31 жовтня окупанти масовано вдарили по підприємствах ДТЕК на Дніпропетровщині, де поранень зазнали троє працівників. Тоді ж через масштабні удари по енергетиці та залізниці без електропостачання опинилися сотні тисяч родин у Дніпрі та на Київщині. Швидкість відновлення мереж зараз повністю залежить від масштабів руйнувань та безпекової ситуації на місцях.