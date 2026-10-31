Росія масовано вдарила по шахтах ДТЕК: є поранені

Під ворожим обстрілом опинилися вуглевидобувні підприємства ДТЕК Енерго. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо про атаку на ДТЕК 31 жовтня?

Внаслідок атаки суттєво пошкоджені технологічні споруди підприємств.

Поранення отримали троє працівників. Постраждалим гірникам оперативно надали необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.

Нагадаємо, ворог регулярно атакує енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

У ніч проти 31 жовтня ворог повторно атакував енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині.

Внаслідок нових ударів серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зокрема, два об'єкти ДТЕК Дніпровські електромережі. Один із них – той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням.

Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Кам'янського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів.