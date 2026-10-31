Россия массированно ударила по шахтам ДТЭК: есть раненые

Под вражеским обстрелом оказались угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно об атаке на ДТЭК 31 октября?

В результате атаки существенно повреждены технологические сооружения предприятий. Ранения получили трое работников. Пострадавшим горнякам оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Напомним, враг регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.

В ночь на 31 октября враг повторно атаковал энергетические объекты на Днепропетровщине. В результате новых ударов серьезно повреждено энергетическое оборудование. В частности, два объекта ДТЭК Днепровские электросети. Один из них – тот, где энергетики почти двое суток работали над восстановлением.

Без света по-прежнему остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов.