Ситуация в Киеве особенно сложна: Зеленский провел селектор по восстановлению электричества

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале. Глава государства заслушал доклады о ликвидации последствий, формировании резервов оборудования и обеспечении городов электричеством, теплом и водой.

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Подробности энергетической ситуации в регионах

По словам Зеленского, российские обстрелы продолжаются практически ежесуточно, поэтому аварийные бригады и спасатели вынуждены устранять повреждения в круглосуточном режиме.

К сожалению, из-за повторных ударов и постоянных воздушных тревог ремонтные работы длятся значительно дольше. Но резервы необходимого оборудования сформированы, и восстановление должно происходить после каждого удара– подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина договорилась с международными партнерами о новых пакетах энергетической помощи.

Помимо столицы, крайне сложная ситуация сохраняется в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Винницкой областях. Серьезные проблемы из-за боевых действий возникают в Донецкой области. Кроме того, в южных областях специалисты вынуждены вводить очереди и экстренные отключения электроэнергии.

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Поручил правительству и правоохранительным органам сегодня до конца дня представить соответствующий перечень мер, которые обеспечат полноценное сотрудничество с теми компаниями, которые на сегодняшний день отстают в ремонте и восстановлении– добавил президент.

Отдельное внимание в ходе совещания уделили докладу командования Вооруженных Сил Украины об организации средств радиоэлектронной борьбы. "Определили необходимые шаги", – резюмировал Зеленский.

К слову, россияне не прекращают наносить удары по украинской энергетике. Из-за постоянных ударов по объектам передачи электроэнергии украинские АЭС были вынуждены снизить мощность.