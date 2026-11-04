Ситуация в Киеве особенно сложна: Зеленский провел селектор по восстановлению электричества

Зеленский о ситуации в энергетике / Офис Президента
4 ноября Владимир Зеленский провел селекторное совещание по вопросу восстановления энергоснабжения в Украине после российских атак. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве, где фиксируются длительные отключения света и воды.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале. Глава государства заслушал доклады о ликвидации последствий, формировании резервов оборудования и обеспечении городов электричеством, теплом и водой.
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Подробности энергетической ситуации в регионах
По словам Зеленского, российские обстрелы продолжаются практически ежесуточно, поэтому аварийные бригады и спасатели вынуждены устранять повреждения в круглосуточном режиме.
К сожалению, из-за повторных ударов и постоянных воздушных тревог ремонтные работы длятся значительно дольше. Но резервы необходимого оборудования сформированы, и восстановление должно происходить после каждого удара
Кроме того, по словам Зеленского, Украина договорилась с международными партнерами о новых пакетах энергетической помощи.
Прогнозы
Помимо столицы, крайне сложная ситуация сохраняется в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Винницкой областях. Серьезные проблемы из-за боевых действий возникают в Донецкой области. Кроме того, в южных областях специалисты вынуждены вводить очереди и экстренные отключения электроэнергии.
Поручил правительству и правоохранительным органам сегодня до конца дня представить соответствующий перечень мер, которые обеспечат полноценное сотрудничество с теми компаниями, которые на сегодняшний день отстают в ремонте и восстановлении
Отдельное внимание в ходе совещания уделили докладу командования Вооруженных Сил Украины об организации средств радиоэлектронной борьбы. "Определили необходимые шаги", – резюмировал Зеленский.
К слову, россияне не прекращают наносить удары по украинской энергетике. Из-за постоянных ударов по объектам передачи электроэнергии украинские АЭС были вынуждены снизить мощность.
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