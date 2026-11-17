На что пойдут деньги и как защитят новые объекты от российских атак

Управление капитального строительства Херсонского горсовета заключило договоры на строительство шести аварийно-резервных газовых котельных общей стоимостью 443,9 миллиона гривен. Эти объекты станут автономным источником тепла для жилых домов и городской инфраструктуры во время возможных отключений, о чем свидетельствуют данные в системе "Прозорро", сообщает издание "Наши деньги".

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Подрядчики должны выполнить работы по принципу "проектируй-строй", что включает разработку документации и само строительство. Помимо стандартного оборудования, котельные оснастят газопоршневыми генераторами и инженерной защитой первого уровня. Речь идет о габионах, которые должны защитить критически важную инфраструктуру от обломков ракет и дронов во время вражеских обстрелов.

Кому достались выгодные контракты

Закупки провели без открытых аукционов, что вполне законно для территорий активных боевых действий. Львиную долю финансирования, а именно 338,3 миллиона гривен, получил консорциум "Тепломодуль Групп", который к лету 2027 года должен построить четыре котельные. Еще два объекта за 105,6 миллиона гривен до конца 2026 года построит частное предприятие "Аквалайт".

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Обратите внимание! Консорциум "Тепломодуль Групп" был создан лишь в августе 2026 года и сразу же получил большие подряды от херсонских властей. В его состав входят предприятия "Ремонтник 1993" и "Экопромбуд Украина", которые ранее уже выигрывали государственные тендеры на десятки миллионов гривен. В свою очередь, компания "Аквалайт", которой руководит бывший глава коммунального предприятия из Донецкой области Сергей Гонтаренко, с 2016 года получила государственных заказов на сумму более 470 миллионов гривен.

Кстати, в Украине к концу прошлой недели уже начали работу 87 % всех пунктов теплокоммунэнерго, поэтому большинство граждан уже имеют стабильное отопление. Процесс подключения продолжается, и вскоре система будет полностью запущена.