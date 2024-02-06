Чи можна оформити субсидію на житло в якому особа не прописана

Нині серед українців популярна тенденція до оренди житла. Таким чином постає логічне питання про можливість оформлення субсидії без прописки.

Чи можна оформити субсидію на орендованій квартирі

Особи, які проживають у приміщенні, але не є його господарями, можуть оформити субсидію на комуналку. Для цього потрібно мати договір найму з господарем.

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Без такого договору виплати можуть оформити лише ВПО.

Без укладеного договору наймання (оренди) житла субсидія може бути призначена у разі, коли люди, які проживають в житловому приміщенні, що не є їх власністю, є внутрішньо переміщеними особами,

– написали у ПФУ.

Як порахувати розмір субсидії

На субсидію можуть претендувати родини у яких плата за ЖКП перевищує встановлений для них обов'язковий платіж.

Обов'язковий відсоток платежу залежить від доходів сім'ї та обчислюється індивідуально. Формула така: