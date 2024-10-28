Як оформити субсидію в Дії
28 жовтня 2024, 18:05Читать новость на русском
Джерело:Дія
Українці, які не можуть самостійно платити за власні комунальні послуги, можуть оформити собі субсидію. Зробити це можна онлайн через сервіс Дія.
Як оформити субсидію
У додатку Дія процес подачі заявки на субсидію спрощений. Більшість даних автоматично підтягується із різних реєстрів без участі заявника.
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Подати заявку на субсидію можна наступним чином:
- Авторизуватися чи зареєструватися на diia.gov.ua. Потрібно мати електронний підпис чи авторизуватися через банк.
- Обрати послугу "Заява на субсидію".
- Перевірити та оновити за потреби дані профілю.
- Вказати адресу, де буде оформлена субсидія.
- Обрати послуги та заповнити дані про них.
- Вказати IBAN банківського рахунку, куди будуть перераховані кошти.
- Ввести дані зареєстрованих чи фактично проживаючих осіб та їхніх родичів.
- Перевірити введену інформацію та підписати заяву.