Чи може безробітний отримати субсидію

Субсидія призначається родині, якщо дохід усіх її членів на 15% нижче за суму в платіжках. Відповідно, при будь-яких змінах у фінансовій складовій, змінюється розмір пільг.

Як отримати субсидію

На пільги для оплати комуналки можуть розраховувати як орендарі, так і власники приміщення. Для призначення субсидії необхідно зібрати пакет документів і подати відповідну заяву.

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До вашого звернення додайте декларацію про доходи сім'ї, посвідчення особи та договір оренди чи свідоцтво на право власності вказаного приміщення. Заяву можна подати у найближчому відділенні ПФУ чи онлайн у вебпорталі.

Розмір субсидії прямо залежить від суми комунальних платежів. У деяких випадках, на час літнього сезону вона може бути нульовою.

Як отримати пільги безробітному

Якщо особа знаходиться в пошуках роботи і перебуває на обліку в центрі зайнятості, вона може отримати пільги. Йдеться і про те, що один із членів родини, яка потребує допомоги, має статус безробітного.

Важливо розуміти, що коли особа знаходить роботу, і, відповідно, нове джерело доходу – змінюється загальний прибуток сім'ї. Тобто, субсидія може бути скасована, оскільки родина має достатнє фінансове забезпечення.

Якщо комісія виявляє прихований дохід, який не вказаний у декларації, скасування пільг відбувається автоматично.