Як отримати субсидію
На пільги для оплати комуналки можуть розраховувати як орендарі, так і власники приміщення. Для призначення субсидії необхідно зібрати пакет документів і подати відповідну заяву.
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До вашого звернення додайте декларацію про доходи сім'ї, посвідчення особи та договір оренди чи свідоцтво на право власності вказаного приміщення. Заяву можна подати у найближчому відділенні ПФУ чи онлайн у вебпорталі.
Розмір субсидії прямо залежить від суми комунальних платежів. У деяких випадках, на час літнього сезону вона може бути нульовою.
Як отримати пільги безробітному
Якщо особа знаходиться в пошуках роботи і перебуває на обліку в центрі зайнятості, вона може отримати пільги. Йдеться і про те, що один із членів родини, яка потребує допомоги, має статус безробітного.
Важливо розуміти, що коли особа знаходить роботу, і, відповідно, нове джерело доходу – змінюється загальний прибуток сім'ї. Тобто, субсидія може бути скасована, оскільки родина має достатнє фінансове забезпечення.