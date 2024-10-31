Чи можуть безробітні отримати субсидію

Українці, які не можуть самостійно покрити рахунки за свої комунальні послуги, мають право на субсидію. Проте з безробітними не все так однозначно.

Субсидії для безробітних

Право на субсидію мають особи, доходи яких беруться до уваги під час її призначення.

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Нагадаємо! Це регулюється згідно з пунктами 6-9 підпункту 3 пункту 14 Положення про призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року.

Українці можуть отримати допомогу від держави, якщо вони протягом місяця:

навчалися за денною формою у навчальних закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти;

були зареєстровані в Державній службі зайнятості як безробітні;

отримували один з наступних видів доходів: пенсія, стипендія, допомога при народженні дитини, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога по догляду за людьми з інвалідністю I та II групи, тимчасова соціальна допомога непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, допомога по безробіттю, частковому безробіттю, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям для осіб, які втратили працездатність, зокрема для тих, хто досяг пенсійного віку, але не набув достатнього страхового стажу (не менше 15 років);

надавали соціальні послуги;

вважалися безвісно відсутніми за рішенням суду або мали статус осіб, зниклих безвісти, або перебували в полоні;

були в місцях позбавлення чи обмеження волі, або до них застосовувалися заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи, домашнього арешту чи тримання під вартою;

опинилися в складних життєвих обставинах через інвалідність, тривалу хворобу, алко- чи наркозалежність, що підтверджується висновком лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК);

були у відпустці без збереження заробітної плати з метою догляду за дитиною.

Особи пенсійного віку, які не отримують пенсію і не працюють, мають право подати заяву на отримання субсидії. Для цього заявники повинні отримувати соціальну допомогу щонайменше один місяць протягом шести місяців, що передують поданню заяви на отримання субсидії. Ця допомога може включати тимчасову державну соціальну допомогу спеціально для непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не мають права на пенсійні виплати.