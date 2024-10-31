Субсидии для безработных

Право на субсидию имеют лица, доходы которых принимаются во внимание при ее назначении.

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Напомним! Это регулируется согласно пунктам 6-9 подпункта 3 пункта 14 Положения о назначении жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров №848 от 21 октября 1995 года.

Украинцы могут получить помощь от государства, если они в течение месяца:

учились на дневной форме в учебных заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) или высшего образования;

были зарегистрированы в Государственной службе занятости как безработные;

получали один из следующих видов доходов: пенсия, стипендия, помощь при рождении ребенка, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь по уходу за людьми с инвалидностью I и II группы, временная социальная помощь неработающим лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию, пособие по безработице, частичной безработице, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям для лиц, утративших трудоспособность, в частности для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не приобрел достаточного страхового стажа (не менее 15 лет);

предоставляли социальные услуги;

считались безвестно отсутствующими по решению суда или имели статус лиц, пропавших без вести, или находились в плену;

были в местах лишения или ограничения свободы, или к ним применялись меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы, домашнего ареста или содержания под стражей;

оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за инвалидности, длительной болезни, алко- или наркозависимость, что подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии (ВКК);

были в отпуске без сохранения заработной платы с целью ухода за ребенком.

Лица пенсионного возраста, которые не получают пенсию и не работают, имеют право подать заявление на получение субсидии. Для этого заявители должны получать социальную помощь по меньшей мере один месяц в течение шести месяцев, предшествующих подаче заявления на получение субсидии. Эта помощь может включать временную государственную социальную помощь специально для неработающих лиц, достигших общего пенсионного возраста, но не имеющих права на пенсионные выплаты.