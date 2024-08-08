Чи можуть отримати субсидію особи, які не пішли на пенсію

Особи, які дожили до 60 років, але не вийшли на пенсію, можуть отримати субсидію. Проте для цього існують конкретні умови.

Чи можуть отримати субсидію люди, які не пішли на пенсію

Особа, яка дожила до 60 років, але не має достатньо страхового стажу, щоб вийти на пенсію, може отримувати субсидію від держави.

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Житлова субсидія може бути призначена за умови, що така особа має не менш як 15 років страхового стажу та не менше ніж місяць протягом періоду, за який враховуються доходи під час призначення житлової субсидії,

– написали у ПФУ.

Додаткова умова, щоб людина отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї.

Це регулюється підпунктом 3 пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".