Чи може отримати субсидію безробітний пенсіонер

Субсидія надається малозабезпеченим громадянам, які не можуть самостійно оплачувати комуналку. На це не впливає статус громадянина.

Чи можуть отримати субсидію пенсіонери

Субсидія надається пенсіонерам, зважаючи на їхній дохід та індивідуальні обставини. Наявність роботи на це не впливає.

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До уваги береться і те, чи пенсіонер зареєстрований у житловому приміщенні один, чи він є членом родини, яка має прописку за вказаною адресою. На призначення субсидії впливає лише статус тих осіб, які фактично проживають у вказаному місці.

Якщо за адресою пенсіонера зареєстровані інші люди, але вони не живуть за місцем реєстрації, їхні фінанси не враховуються у сукупному доході домогосподарства. Щоб довести те, що член родини не проживає за пропискою, потрібно надати у ПФУ його довідку про:

навчання або працевлаштування в іншому населеному пункті;

сплату ЖКП за іншою адресою;

фактичне місце проживання;

непроживання громадянина за вказаною адресою, її можна взяти у ЖЕК, ОСББ чи ЖБК.

Розмір субсидії розраховується індивідуально. На цю суму впливає також пора року:

опалювальний сезон – триває в середньому з жовтня по квітень – у цей час розмір субсидії зростає, відповідно до збільшення вартості комуналки, зокрема за опалення;

неопалювальний – травень – вересень.

Під час неопалювального сезону субсидія може бути нульова, оскільки розмір комуналки сильно зменшується і родина може мати змогу оплачувати її самостійно.