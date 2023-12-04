Могут ли получить субсидию пенсионеры

Субсидия предоставляется пенсионерам ввиду их дохода и индивидуальных обстоятельств. Наличие работы на это не влияет.

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Учитывается и то, пенсионер зарегистрирован в жилом помещении один, является ли он членом семьи, которая имеет прописку по указанному адресу. На субсидию влияют только лица, фактически проживающие в указанном месте.

Если по адресу пенсионера зарегистрированы другие люди, но не живут по месту регистрации, их финансы не учитываются в совокупном доходе домохозяйства. Чтобы доказать то, что член семьи не проживает по прописке, нужно предоставить в ПФУ его справку о:

обучении или трудоустройстве в другом населенном пункте;

оплате ЖКУ по другому адресу;

фактическом месте жительства;

непроживании гражданина по указанному адресу, его можно взять в ЖЭК, ОСМД или ЖСК.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально. На эту сумму влияет также время года:

отопительный сезон – длится в среднем с октября по апрель – в это время размер субсидии растет в соответствии с увеличением стоимости коммуналки, в том числе за отопление;

неотапливаемый – с мая по сентябрь.

Обратите внимание! Во время неотапливаемого сезона субсидия может быть нулевая, поскольку размер коммуналки сильно уменьшается и семья может оплачивать ее самостоятельно.