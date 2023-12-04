Чи можуть отримати субсидію пенсіонери

Субсидія надається пенсіонерам, зважаючи на їхній дохід та індивідуальні обставини. Наявність роботи на це не впливає.

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До уваги береться і те, чи пенсіонер зареєстрований у житловому приміщенні один, чи він є членом родини, яка має прописку за вказаною адресою. На призначення субсидії впливає лише статус тих осіб, які фактично проживають у вказаному місці.

Якщо за адресою пенсіонера зареєстровані інші люди, але вони не живуть за місцем реєстрації, їхні фінанси не враховуються у сукупному доході домогосподарства. Щоб довести те, що член родини не проживає за пропискою, потрібно надати у ПФУ його довідку про:

навчання або працевлаштування в іншому населеному пункті;

сплату ЖКП за іншою адресою;

фактичне місце проживання;

непроживання громадянина за вказаною адресою, її можна взяти у ЖЕК, ОСББ чи ЖБК.

Розмір субсидії розраховується індивідуально. На цю суму впливає також пора року:

опалювальний сезон – триває в середньому з жовтня по квітень – у цей час розмір субсидії зростає, відповідно до збільшення вартості комуналки, зокрема за опалення;

неопалювальний – травень – вересень.

Зверніть увагу! Під час неопалювального сезону субсидія може бути нульова, оскільки розмір комуналки сильно зменшується і родина може мати змогу оплачувати її самостійно.