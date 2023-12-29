Хто отримає менше: важливі нюанси щодо субсидії до кінця зими
Джерело:ПФУ
Як зазнає ПФУ, громадяни, які потребують допомоги з оплатою ЖКП - можуть звернутися за призначенням субсидії. Нині українці ще можуть подавати заяви та отримати "зимову" житлову субсидію, проте є один значний нюанс.
Якщо особа звернеться за отриманням субсидії у грудні та в наступних місяцях – то зимовий платіж буде надано не в повному обсязі.
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Адже у цьому випадку фінансування для оплати комунальних послуг буде отримане не за весь період опалювального сезону, а лише з того місяця, в якому було подано заявку на субсидію.Зауважте! Ті, хто вчасно подав заявку до початку опалювального сезону – отримають кошти за весь тримісячний період.
Який розмір житлової субсидії
Для обчислення обовʼязкового платежу використовують наступну формулу:
- встановлюють середньомісячний сукупний дохід родини та ділять отриманий результат на кількість членів родини – таким чином, отримують середньомісячний дохід домогосподарства на одну особу;
- отримане значення на одну особу ділять на прожитковий мінімум на одну особу;
- результат ділять на два, а потім множать на 20% – отримане значення називатиметься "відсоток від середньомісячного сукупного доходу";
- щоб розрахувати обовʼязковий платіж – потрібно помножити отриманий відсоток на середньомісячний загальний дохід домогосподарства.
Як правило, у дохід домогосподарства враховують:
- пенсію;
- зарплату;
- стипендію;
- виплати з безробіття або інші соцвиплати;
- грошові перекази з-за кордону;
- інший вид доходів, які задекларував громадянин.
Як і куди подати заяву на отримання субсидії
Заяву на отримання субсидії потрібно подавати в органи ПФУ особисто чи дистанційно. Зокрема, це можна зробити у електронній формі:
- через вебпортал електронних послуг ПФУ;
- через мобільний додаток ПФУ;
- через портал "Дія".