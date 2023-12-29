Хто отримає менше: важливі нюанси щодо субсидії до кінця зими

29 грудня 2023, 11:40
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Джерело:

ПФУ

Як зазнає ПФУ, громадяни, які потребують допомоги з оплатою ЖКП - можуть звернутися за призначенням субсидії. Нині українці ще можуть подавати заяви та отримати "зимову" житлову субсидію, проте є один значний нюанс.

Якщо особа звернеться за отриманням субсидії у грудні та в наступних місяцях – то зимовий платіж буде надано не в повному обсязі.

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Адже у цьому випадку фінансування для оплати комунальних послуг буде отримане не за весь період опалювального сезону, а лише з того місяця, в якому було подано заявку на субсидію

Зауважте! Ті, хто вчасно подав заявку до початку опалювального сезону – отримають кошти за весь тримісячний період.

Який розмір житлової субсидії

Для обчислення обовʼязкового платежу використовують наступну формулу:

  • встановлюють середньомісячний сукупний дохід родини та ділять отриманий результат на кількість членів родини – таким чином, отримують середньомісячний дохід домогосподарства на одну особу;
  • отримане значення на одну особу ділять на прожитковий мінімум на одну особу;
  • результат ділять на два, а потім множать на 20% – отримане значення називатиметься "відсоток від середньомісячного сукупного доходу";
  • щоб розрахувати обовʼязковий платіж – потрібно помножити отриманий відсоток на середньомісячний загальний дохід домогосподарства.
Нагадаємо, що на розмір субсидії впливає низка факторів, зокрема: дохід домогосподарства, розмір ЖКП, наявність заборгованості.

Як правило, у дохід домогосподарства враховують:

  • пенсію;
  • зарплату;
  • стипендію;
  • виплати з безробіття або інші соцвиплати;
  • грошові перекази з-за кордону;
  • інший вид доходів, які задекларував громадянин.
Зауважте! Субсидія передбачена для громадян, які самостійно не можуть оплачувати житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону через низькі доходи.

Як і куди подати заяву на отримання субсидії

Заяву на отримання субсидії потрібно подавати в органи ПФУ особисто чи дистанційно. Зокрема, це можна зробити у електронній формі:

  • через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • через мобільний додаток ПФУ;
  • через портал "Дія".
Автор: Катерина Добровольська