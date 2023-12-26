Кому субсидію залишать

ПФУ повідомив, що у разі отримання пенсіонером у спадщину житла – це не позбавляє його права на субсидію, якщо він відповідає певним умовам.

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Йдеться про наступні умови:

пенсіонер має лише одне житлове приміщення, крім отриманого в спадщину;

пенсіонер не здає отримане в спадщину житло в оренду.

Однак, ця норма поширюється тільки на отримувачів пенсії за вислугу років. На отримувачів по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника – ця норма не поширюється.

Зауважте! Це передбачається відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №848.

Як підтвердити, що житло не здається в оренду

Для підтвердження того, що отримане в спадщину житло не здається в оренду – необхідно надати до органу Пенсійного фонду України акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Зверніть увагу, що цей акт складається посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування за зверненням громадянина.

Як надається субсидія

Отже, пенсіонер за віком, який успадкувала житло – має право на отримання житлової субсидії, якщо відповідає вищевказаним умовам і подає акт обстеження матеріально-побутових умов свого домогосподарства.

Надання субсидій відбувається через органи Пенсійного фонду України (ПФУ). Однак, для отримання пільг не обов'язково відвідувати відповідні установи. Усі необхідні процедури можна виконати онлайн на порталах Дії або ПФУ, заповнивши відповідні форми та прикріпивши скановані копії документів.

Зверніть увагу! Для розрахунку субсидій на опалювальний сезон 2023 − 2024 років враховуються доходи за І — ІІ квартали 2023 року, а розмір пенсійних виплат (як дохід) враховується за серпень 2023 року