Кому субсидию оставят

ПФУ сообщил, что в случае получения пенсионером по наследству жилья – это не лишает его права на субсидию, если он отвечает определенным условиям.

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Речь идет о следующих условиях:

пенсионер имеет только одно жилое помещение, кроме полученного по наследству;

пенсионер не сдает полученное по наследству жилье в аренду.

Однако, эта норма распространяется только на получателей пенсии за выслугу лет. На получателей по инвалидности и в связи с потерей кормильца эта норма не распространяется.

Заметьте! Это предусматривается в соответствии с пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров №848.

Как подтвердить, что жилье не сдается в аренду

Для подтверждения того, что полученное по наследству жилье не сдается в аренду – необходимо предоставить в орган Пенсионного фонда Украины акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Обратите внимание, что этот акт составляется должностным лицом исполнительного органа местного самоуправления по обращению гражданина.

Как предоставляется субсидия

Итак, пенсионер по возрасту, унаследовавшему жилье – имеет право на получение жилищной субсидии, если отвечает вышеуказанным условиям и представляет акт обследования материально-бытовых условий своего домохозяйства.

Предоставление субсидий происходит через органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Однако для получения льгот не обязательно посещать соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно выполнить онлайн на порталах действия или ПФУ, заполнив соответствующие формы и прикрепив сканированные копии документов.

Обратите внимание! Для расчета субсидий на отопительный сезон 2023-2024 годов учитываются доходы за I - II кварталы 2023 года, а размер пенсионных выплат (как доход) учитывается за август 2023 года