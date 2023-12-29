Если лицо обратится за получением субсидии в декабре и в следующих месяцах – то зимний платеж будет предоставлен не в полном объеме.
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Ведь в этом случае финансирование для оплаты коммунальных услуг будет получено не за весь период отопительного сезона, а только с того месяца, в котором была подана заявка на субсидию.
Какой размер жилищной субсидии
Для расчета обязательного платежа используют следующую формулу:
- устанавливают среднемесячный совокупный доход семьи и делят полученный результат на количество членов семьи – таким образом, получают среднемесячный доход домохозяйства на одного человека ;
- полученное значение на одного человека делят на прожиточный минимум на одного человека;
- результат делят на два, а затем умножают на 20% – полученное значение будет называться "процент от среднемесячного совокупного дохода" ;
- чтобы рассчитать обязательный платеж, нужно умножить полученный процент на среднемесячный общий доход домохозяйства.
Как правило, в доход домохозяйства учитывают:
- пенсию;
- зарплату;
- стипендию;
- выплаты по безработице или другие соцвыплаты;
- денежные переводы из-за границы;
- иной вид доходов, задекларированных гражданином.
Как и куда подать заявление на получение субсидии
Заявление на получение субсидии следует подавать в органы ПФУ лично или дистанционно. В частности, это можно сделать в электронной форме :
- через веб-портал электронных услуг ПФУ;
- через мобильное приложение ПФУ;
- через портал "Действие".