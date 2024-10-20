Українці можуть отримати гроші на купівлю дров: кому таку субсидію не надаватимуть

Торік в Україні запустили спеціальний проєкт на опалювальний сезон для українців, які не мають можливості опалювати приміщенням газом. Натомість таке населення почали забезпечувати необхідними запасами дров. Цьогоріч таку субсидію можна також отримати, але не всім.

Скільки можна отримати коштів на дрова

На сайті Мінсоцполітики йдеться про те, що експериментальну програму з допомоги українцям по закупівлі дров продовжили на період зими 2024 – 2025 років. Відтак отримати кошти на це можна лише раз на рік.

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Відомо, що максимальний розмір субсидії, яку може отримати одна родина, становить трішки більше, ніж 16 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Допомогу можуть отримати українці, які проживають в таких областях, як Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській, Луганській, Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській.

Для отримання такого виду субсидії потрібно звернутися до місцевого органу соціального захисту. Там доведеться написати заяву на отримання та надати декларацію про доходи за попередній рік.

Крім того, заявників можуть попросити довідку, яка підтверджує використання пічного опалення та дров для обігріву житла.