Які зараз тарифи для населення на газ

Ще на початку повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на підвищення тарифів. Відтак дія мораторію має тривати протягом воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення.

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Зверніть увагу! За мораторієм в Україні відстрочується підвищення тарифів для всіх споживачів на послуги з розподілу природного газу, теплової енергії (виробництва, транспортування та постачання), а також на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Станом на сьогодні тариф на газ від "Нафтогазу" не змінюється вже протягом декількох сезонів. Складає він 7,96 гривні за кубометр й триматиметься на цій позначці щонайменше до травня 2025 року.

й триматиметься на цій позначці щонайменше до травня 2025 року. В інших же регуляторів тарифи коливаються від 7,7 гривні до майже 10 гривень за кубометр.

Чи може зрости ціна за кубометр

Водночас як ще раніше розповів 24 Каналу експерт Олександр Слобожан, у випадку, якщо уряд України не зможе виконати зобов'язання щодо компенсації різниці в тарифах для підприємств тепло- й водопостачання, органи місцевого самоврядування будуть вимушені підіймати тарифи.

Річ у тому, що для частини теплопостачальних підприємств тарифи на послуги з постачання теплової енергії встановлюються НКРЕКП, а для інших суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання – місцевими органами влади.

Олександр Слобожан Виконавчий директор Асоціації міст України На тариф для підприємств впливає декілька основних частин: сама вартість газу, вартість електрики, заробітна плата та обов'язкові платежі. Перший момент – це те, що електроенергія за ці роки, навіть в умовах воєнного стану, вже зросла в декілька разів. І це є видатками підприємств, які зобов'язані витрачати кошти, бо інакше їм відключать електрику. Другий момент, це вартість газу. Для населення ціна пільгова, але вартість, по якій муніципалітети купляють газ, набагато вища, ніж той тариф, що платить населення.

І враховуючи усі складові, як органи місцевого самоврядування, комунальники, так і приватні підприємства, працюють на сьогодні в мінус.