Какие сейчас тарифы для населения на газ

Еще в начале полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение тарифов. Поэтому действие моратория должно продолжаться в течение военного положения и еще 6 месяцев после его завершения.

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Обратите внимание! По мораторию в Украине отсрочивается повышение тарифов для всех потребителей на услуги по распределению природного газа, тепловой энергии (производства, транспортировки и поставки), а также на услуги по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды.

По состоянию на сегодня тариф на газ от "Нафтогаза" не меняется уже в течение нескольких сезонов. Составляет он 7,96 гривны за кубометр и будет держаться на этой отметке как минимум до мая 2025 года.

и будет держаться на этой отметке как минимум до мая 2025 года. У других же регуляторов тарифы колеблются от 7,7 гривны до почти 10 гривен за кубометр.

Может ли вырасти цена за кубометр

В то же время как еще раньше рассказал 24 Каналу эксперт Александр Слобожан, в случае, если правительство Украины не сможет выполнить обязательства по компенсации разницы в тарифах для предприятий тепло- и водоснабжения, органы местного самоуправления будут вынуждены поднимать тарифы.

Дело в том, что для части теплоснабжающих предприятий тарифы на услуги по поставке тепловой энергии устанавливаются НКРЕКП, а для других субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения – местными органами власти.

Александр Слобожан Исполнительный директор Ассоциации городов Украины На тариф для предприятий влияет несколько основных частей: сама стоимость газа, стоимость электричества, заработная плата и обязательные платежи. Первый момент – это то, что электроэнергия за эти годы, даже в условиях военного положения, уже выросла в несколько раз. И это расходы предприятий, которые обязаны тратить средства, потому что иначе им отключат электричество. Второй момент, это стоимость газа. Для населения цена льготная, но стоимость, по которой муниципалитеты покупают газ, гораздо выше, чем тот тариф, что платит население.

И учитывая все составляющие, как органы местного самоуправления, коммунальщики, так и частные предприятия, работают сегодня в минус.