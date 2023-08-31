Субсидія на дрова та вугілля: хто може отримати допомогу від держави

У випадку, якщо домогосподарство має недостатньо прибутків, для того, щоб пережити опалювальний сезон, воно може звернутися до держави за субсидією. Зокрема це можуть зробити власники будинків, які опалюються дровами чи вугіллям.

Субсидія для будинків, які опалюються вугіллям або дровами

Допомога таким домогосподарствам надається раз на рік. Для цього враховується розмір доходу родини за попередній календарний рік.

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Субсидію не призначають сім'ям середньомісячний дохід на одну особу становить менше мінімальної зарплати по Україні. Також допомогу не отримають ті, хто не сплатив єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування в не меншому від мінімального.

Це має бути сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Водночас, якщо Вами або за Вас сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі не менше мінімального за І або ІІ квартал 2023 року, то субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу може бути призначена у разі Вашого звернення за нею у ІІІ або ІV кварталі 2023 року,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Щоб оформити таку субсидію потрібно надати:

заяву на призначення пільги для закупівлі дров або вугілля;

довідку про наявність в будинку пічного опалення або використання на кухні твердого палива.

Мінімальна норма допомоги на домогосподарство становить 1 тонна твердого палива на один балон зрідженого газу. Проте місцева влада може встановити більші новими, відповідно розмір допомоги зросте.

Деякі українці втратять восени субсидію

В ході осінньої перевірки отримувачів субсидій, частина українців втратить свої виплати.

Зазвичай причини для цього такі:

серед членів родини, які входять у домогосподарство, є ВПО;

вказані члени родини частково покинули місце проживання;

якщо у когось з сім'ї є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень;

у випадку придбання авто, якому менш як 5 років;

коли є борги за комуналку.

Якщо особа припинила отримувати субсидію і вважає це рішення неправомірним, вона може звернутися за його оскарженням у ПФУ.