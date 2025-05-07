Субсидія на комуналку для пенсіонерів: як правильно розрахувати виплати

Окремі категорії українців, які не можуть самостійно платити за комуналку, мають право на субсидію. Її розраховують окремо на опалювальний та неопалювальний сезон.

Кому можуть призначити субсидію

Житлова субсидія – це адресна державна соціальна допомога людям, які не можуть самостійно платити за житлово-комунальні послуги, передає 24 Канал з посиланням на портал "Дія".

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Її отримати можуть як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, що законно перебувають на території держави та проживають у багатоквартирних або приватних будинках. Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний (з 1 жовтня по 30 квітня) і неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) сезони.

Субсидію може оформити:

Людина, яка зареєстрована у житловому приміщенні;

Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди;

Індивідуальний забудовник, будинок якого не використовують, але плата за комунальні послуги нараховується;

ВПО, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди;

Неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки, недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку.

Як розрахувати субсидію

Обов’язковий відсоток платежу для кожної сім’ї розраховується індивідуально за встановленою формулою:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і в такий спосіб визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу;

після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Зауважте! Право на отримання житлових субсидій мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги більший визначеного для них обов’язкового платежу.