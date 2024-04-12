Чи можна отримати субсидію на неопалювальний сезон
12 квітня 2024, 17:25Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Субсидії на неопалювальний сезон зазвичай призначають автоматично, проте є люди, які мають самостійно звернутися до ПФУ. Для цього потрібно мати при собі готовий документ.
Хто може отримати субсидію на неопалювальний сезон
У ПФУ зазначили, що субсидію призначають до дати закінчення опалювального сезону та розраховують з урахуванням тривалості опалювального сезону по 15 квітня включно.
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Відповідно з травня для більшості українців субсидію призначать автоматично аж до 30 квітня 2025 року. Проте є ті, кому у травні треба буде самостійно звернутися до ПФУ:
- заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
- кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
- домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Як перевірити право на субсидію
У електронному кабінеті на сайті ПФУ можна переглянути, чи має особа право на отримання субсидії. Для цього треба:
- Відвідайте офіційний сайт Фонду за адресою: https://portal.pfu.gov.ua. Знайдіть та натисніть кнопку "Вхід", розташовану у правому верхньому куті екрану.
- Авторизуйтеся, використовуючи один з доступних методів: кваліфікований електронний підпис (КЕП), "Дія. Підпис" або ID.GOV.UA.
- Після входу на портал в лівому бічному меню виберіть розділ "Мої повідомлення" та перейдіть до вкладки "Індивідуальні повідомлення".
- У цій вкладці ви знайдете інформацію про свій статус як потенційного отримувача житлової субсидії від Пенсійного фонду України, якщо вас визначено таким.