Чи можна отримати субсидію на неопалювальний сезон

12 квітня 2024, 17:25
Читать новость на русском

Джерело:

ПФУ

Субсидії на неопалювальний сезон зазвичай призначають автоматично, проте є люди, які мають самостійно звернутися до ПФУ. Для цього потрібно мати при собі готовий документ.

Хто може отримати субсидію на неопалювальний сезон

У ПФУ зазначили, що субсидію призначають до дати закінчення опалювального сезону та розраховують з урахуванням тривалості опалювального сезону по 15 квітня включно.

Читайте також Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію у 60 років: дані для 2024 року

Відповідно з травня для більшості українців субсидію призначать автоматично аж до 30 квітня 2025 року. Проте є ті, кому у травні треба буде самостійно звернутися до ПФУ:

  • заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
  • домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Нагадаємо! Щоб подати заяву на субсидію, треба написати відповідну заяву та подати декларацію про доходи та витрати.

Як перевірити право на субсидію

У електронному кабінеті на сайті ПФУ можна переглянути, чи має особа право на отримання субсидії. Для цього треба:

  • Відвідайте офіційний сайт Фонду за адресою: https://portal.pfu.gov.ua. Знайдіть та натисніть кнопку "Вхід", розташовану у правому верхньому куті екрану.
  • Авторизуйтеся, використовуючи один з доступних методів: кваліфікований електронний підпис (КЕП), "Дія. Підпис" або ID.GOV.UA.
  • Після входу на портал в лівому бічному меню виберіть розділ "Мої повідомлення" та перейдіть до вкладки "Індивідуальні повідомлення".
  • У цій вкладці ви знайдете інформацію про свій статус як потенційного отримувача житлової субсидії від Пенсійного фонду України, якщо вас визначено таким.

 

Автор: Тетяна Стельмах