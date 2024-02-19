Коли будинок опалюється двома енергіями: чи можна оформити субсидію
Джерело:ПФУ
Іноді буває, що домівка може опалюватися одразу і тепловою, і електричною енергією. На яку послугу використовуються соціальні нормативи, розповіли у Пенсійному фонді.
Субсидія на тепло
Субсидія нараховується одразу на дві послуги, якщо у багатоквартирних житлових будинках споживачам, які встановили у автономні системи опалення, нараховується плата за послугу з постачання теплової енергії для опалення місць загального користування.
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В інших випадках соціальні нормативи для опалення чи теплопостачання приміщення під час розрахунку житлової субсидії застосовуються тільки на одну комунальну послугу за вибором людини,
– додали у ПФУ.
Як українці можуть отримати субсидію
Субсидію надають малозабезпеченим сім'ям, які не можуть самостійно платити за комуналку. Її розмір визначається індивідуально.
Щоб оформити субсидію, необхідно подати такий пакет документів:
- заява;
- посвідчення особи;
- декларація про доходи;
- свідоцтво про право власності житла або договір оренди.
Подати заяву можна через сервіси або додаток ПФУ, а також Дію.