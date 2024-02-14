Хто має право на отримання субсидії

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за ЖКП перевищує встановлений для них обов'язковий платіж. Крім того, право на отримання субсидії враховує майновий стан домогосподарства.

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При цьому, допомога на проживання для ВПО, при призначенні житлової субсидії, до сукупного доходу не враховується.

Зауважте! Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат оплатить держава.

Що потрібно для отримання субсидії

Для оформлення субсидії ВПО необхідні будуть такі документи:

заява про призначення субсидії;

декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про статус ВПО;

Зауважте! Субсидія надається за місцем фактичного проживання – укладання договору оренди житла не є обов’язковим.

Куди звернутися ВПО для отримання субсидії

Щоб отримати субсидію внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до:

Сервісного центру Пенсійного фонду України;

Центру надання адміністративних послуг;

Уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Водночас можна оформити субсидію онлайн за допомогою:

порталу "Дія";

вебпорталу електронних послуг ПФУ;

мобільного додатку Пенсійного фонду України.

Зверніть увагу! Для перевірки призначення субсидії можна звернутися особисто до органу, де подавалися документи на отримання субсидії, або скористатися офіційним вебпорталом ПФУ.

Як розрахувати розмір субсидії самостійно

Розмір субсидії визначається за певним алгоритмом. Спочатку потрібно вирахувати обов’язковий відсоток платежу за такою формулою: Ро = Кд/Кг х Рг, де:

Ро – частка плати за послуги для домогосподарства (для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми),

(для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми), Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (це відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу),

(це відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу), Кг – базовий коефіцієнт доходу (2 прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2) ),

– базовий коефіцієнт доходу (2 прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць ), Рг – базова норма плати за послуги (Рг = 15).

Відтак необхідно помножити отримане значення від формули на середньомісячний загальний дохід сім'ї, і саме це становить розмір наданої субсидії.