Кто имеет право на получение субсидии
Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за ЖКУ превышает установленный для них обязательный платеж. Кроме того, право на получение субсидии учитывает имущественное положение домохозяйства.
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При этом, помощь на проживание для ВПЛ, при назначении жилищной субсидии, в совокупный доход не учитывается.
Что нужно для получения субсидии
Для оформления субсидии ВПЛ необходимы будут следующие документы:
- заявление о назначении субсидии;
- декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе;
- паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- справка о статусе ВПЛ;
Куда обратиться ВПЛ для получения субсидии
Чтобы получить субсидию, внутренне перемещенные лица могут обратиться в:
- Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- Центр предоставления административных услуг;
- Уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.
В то же время можно оформить субсидию онлайн с помощью:
Как рассчитать размер субсидии самостоятельно
Размер субсидии определяется по определенному алгоритму. Сначала нужно вычислить обязательный процент платежа по следующей формуле: Ро = Кд/Кг х Рг, где:
- Ро – доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой),
- Кд – коэффициент дохода домохозяйства (это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека),
- Кг – базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (Кг = 2)),
- Рг – базовая норма платы за услуги (Рг = 15).
Поэтому необходимо умножить полученное значение от формулы на среднемесячный общий доход семьи, и именно это составляет размер предоставленной субсидии.