Кто имеет право на получение субсидии

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за ЖКУ превышает установленный для них обязательный платеж. Кроме того, право на получение субсидии учитывает имущественное положение домохозяйства.

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При этом, помощь на проживание для ВПЛ, при назначении жилищной субсидии, в совокупный доход не учитывается.

Обратите внимание! Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов оплатит государство.

Что нужно для получения субсидии

Для оформления субсидии ВПЛ необходимы будут следующие документы:

заявление о назначении субсидии;

декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе;

паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о статусе ВПЛ;

Обратите внимание! Субсидия предоставляется по месту фактического проживания – заключение договора аренды жилья не является обязательным.

Куда обратиться ВПЛ для получения субсидии

Чтобы получить субсидию, внутренне перемещенные лица могут обратиться в:

Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Центр предоставления административных услуг;

Уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.

В то же время можно оформить субсидию онлайн с помощью:

портала "Дія";

веб-портала электронных услуг ПФУ;

мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Обратите внимание! Для проверки назначения субсидии можно обратиться лично в орган, где подавались документы на получение субсидии, или воспользоваться официальным вебпорталом ПФУ.

Как рассчитать размер субсидии самостоятельно

Размер субсидии определяется по определенному алгоритму. Сначала нужно вычислить обязательный процент платежа по следующей формуле: Ро = Кд/Кг х Рг, где:

Ро – доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой),

(для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой), Кд – коэффициент дохода домохозяйства (это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека),

(это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека), Кг – базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (Кг = 2) ),

– базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц ), Рг – базовая норма платы за услуги (Рг = 15).

Поэтому необходимо умножить полученное значение от формулы на среднемесячный общий доход семьи, и именно это составляет размер предоставленной субсидии.