Кто имеет право на получение субсидии

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за ЖКУ превышает установленный для них обязательный платеж. Кроме того, право на получение субсидии учитывает имущественное положение домохозяйства.

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При этом, помощь на проживание для ВПЛ, при назначении жилищной субсидии, в совокупный доход не учитывается.

Что нужно для получения субсидии

Для оформления субсидии ВПЛ необходимы будут следующие документы:

  • заявление о назначении субсидии;
  • декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе;
  • паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справка о статусе ВПЛ;

Куда обратиться ВПЛ для получения субсидии

Чтобы получить субсидию, внутренне перемещенные лица могут обратиться в:

  • Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • Центр предоставления административных услуг;
  • Уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.

В то же время можно оформить субсидию онлайн с помощью:

  • портала "Дія";
  • веб-портала электронных услуг ПФУ;
  • мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Как рассчитать размер субсидии самостоятельно

Размер субсидии определяется по определенному алгоритму. Сначала нужно вычислить обязательный процент платежа по следующей формуле: Ро = Кд/Кг х Рг, где:

  • Ро – доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой),
  • Кд – коэффициент дохода домохозяйства (это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека),
  • Кг – базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (Кг = 2)),
  • Рг – базовая норма платы за услуги (Рг = 15).

Поэтому необходимо умножить полученное значение от формулы на среднемесячный общий доход семьи, и именно это составляет размер предоставленной субсидии.