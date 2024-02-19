Субсидия на тепло
Субсидия начисляется сразу на две услуги, если в многоквартирных жилых домах потребителям, которые установили в автономные системы отопления, начисляется плата за услугу по поставке тепловой энергии для отопления мест общего пользования.
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В других случаях социальные нормативы для отопления или теплоснабжения помещения при расчете жилищной субсидии применяются только на одну коммунальную услугу по выбору человека,
– добавили в ПФУ.
Как украинцы могут получить субсидию
Субсидию предоставляют малообеспеченным семьям, которые не могут самостоятельно платить за коммуналку. Ее размер определяется индивидуально.
Чтобы оформить субсидию, необходимо подать такой пакет документов:
- заявление;
- удостоверение личности;
- декларация о доходах;
- свидетельство о праве собственности жилья или договор аренды.
Подать заявление можно через сервисы или приложение ПФУ, а также Дію.