Субсидия на тепло

Субсидия начисляется сразу на две услуги, если в многоквартирных жилых домах потребителям, которые установили в автономные системы отопления, начисляется плата за услугу по поставке тепловой энергии для отопления мест общего пользования.

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В других случаях социальные нормативы для отопления или теплоснабжения помещения при расчете жилищной субсидии применяются только на одну коммунальную услугу по выбору человека,

– добавили в ПФУ.

Как украинцы могут получить субсидию

Субсидию предоставляют малообеспеченным семьям, которые не могут самостоятельно платить за коммуналку. Ее размер определяется индивидуально.

Чтобы оформить субсидию, необходимо подать такой пакет документов:

заявление;

удостоверение личности;

декларация о доходах;

свидетельство о праве собственности жилья или договор аренды.

Подать заявление можно через сервисы или приложение ПФУ, а также Дію.