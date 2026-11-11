Як оформити субсидію на опалювальний сезон: покрокова інструкція

Українці, які мають право на субсидію, можуть отримувати допомогу від держави від початку опалювального сезону. Як оформити пільгу, не виходячи з дому, розкажемо далі.

Як призначають субсидію

Житлова субсидія на цей опалювальний сезон призначається з 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Для більшості домогосподарств вона перепризначають автоматично, пояснює ПФУ.

Для більшості громадян, які вже отримують житлову субсидію, перерахунок на опалювальний сезон 2026–2027 років відбудеться автоматично. Подавати заяву повторно не потрібно, якщо у вашому домогосподарстві не відбулося жодних змін,

– зазначають фахівці.

Однак звернутися до ПФУ із заявою та декларацією необхідно, якщо:

субсидію оформлюють уперше;

у призначенні допомоги на неопалювальний сезон відмовили;

змінився склад домогосподарства або соціальний статус його членів;

змінилися майновий стан чи інші обставини, які можуть вплинути на право на допомогу або її розмір;

людина орендує житло та самостійно оплачує комунальні послуги;

фактично у квартирі чи будинку проживає менше людей, ніж зареєстровано;

субсидію оформлюють за фактичним місцем проживання, зокрема для ВПО;

домогосподарство претендує на допомогу для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива.

Зауважте! Якщо через заборгованість за комунальні послуги людині відмовили в субсидії, але борг погасили, уклали договір про його реструктуризацію або оскаржили у суді, можна повторно звернутися за призначенням субсидії.

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Для призначення житлової субсидії загалом потрібно два документи:: з

заява про призначення та надання житлової субсидії;

декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за допомогою.

Однак залежно від обставин можуть знадобитися додаткові документи. Можуть попросити:

договір оренди житла – якщо заявник винаймає квартиру або будинок;

копію договору про реструктуризацію боргу за комунальні послуги;

довідку ВПО – якщо допомогу оформлюють за фактичним місцем проживання;

документ, який підтверджує, що зареєстрована особа фактично не проживає за адресою;

довідку про доходи, якщо відомостей немає в базах ПФУ та податкової служби.

Як подати заяву на субсидію

Оформити допомогу можна дистанційно або особисто. Найзручніший варіант для тих, хто має кваліфікований електронний підпис, – це вебпортал Пенсійного фонду України.

Щоб подати заяву онлайн, потрібно:

Перейти на вебпортал електронних послуг ПФУ та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису. В особистому кабінеті відкрити розділ "Комунікації з ПФУ". Обрати послугу "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Заповнити необхідні поля заяви та додати скановані копії документів, які потрібні у конкретному випадку. Перевірити внесені дані, сформувати заяву та підписати її електронним підписом. Натиснути "Відправити до ПФУ".

Якщо немає електронного підпису або зручніше подати документи особисто, це можна зробити у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду; у ЦНАПі або ж через портал "Дія".

Важливо! Для отримання житлової субсидії з початку опалювального сезону 2026 – 2027 років необхідно подати заяву до 30 листопада включно. Якщо подати заяву починаючи з 1 грудня, виплату призначать лише з місяця звернення.

Нагадаємо, щоб дізнатися точну суму призначеної допомоги, достатньо перейти на вебпортал Пенсійного фонду, увійти до особистого кабінету та відкрити розділ "Моя субсидія".