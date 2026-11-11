Как оформить субсидию на отопительный сезон: пошаговая инструкция

Как назначается субсидия

Жилищная субсидия на этот отопительный сезон назначается с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Для большинства домохозяйств она перепризначается автоматически, поясняет ПФУ.

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Для большинства граждан, уже получающих жилищную субсидию, перерасчет на отопительный сезон 2026–2027 годов произойдет автоматически. Подавать заявление повторно не нужно, если в вашем домохозяйстве не произошло никаких изменений– отмечают специалисты.

Однако обратиться в ПФУ с заявлением и декларацией необходимо, если:

субсидию оформляют впервые;

в назначении помощи на неотопительный сезон было отказано;

изменился состав домохозяйства или социальный статус его членов;

изменилось имущественное положение или другие обстоятельства, которые могут повлиять на право на помощь или ее размер;

человек арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;

фактически в квартире или доме проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

субсидия оформляется по фактическому месту проживания, в частности для ВПЛ;

домохозяйство претендует на помощь для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива.

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Обратите внимание! Если из-за задолженности за коммунальные услуги человеку отказали в субсидии, но долг погасили, заключили договор о его реструктуризации или обжаловали в суде, можно повторно обратиться за назначением субсидии.

Какие документы нужны для оформления субсидии

Для назначения жилищной субсидии в целом требуется два документа:

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заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за помощью.

Однако в зависимости от обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы. Могут запросить:

договор аренды жилья – если заявитель снимает квартиру или дом;

копию договора о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги;

справку о статусе ВПЛ – если помощь оформляется по фактическому месту проживания;

документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо фактически не проживает по данному адресу;

справку о доходах, если сведений нет в базах ПФУ и налоговой службы.

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Как подать заявление на субсидию

Оформить пособие можно дистанционно или лично. Самый удобный вариант для тех, у кого есть квалифицированная электронная подпись, – это веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Чтобы подать заявление онлайн, необходимо:

Перейти на веб-портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи. В личном кабинете открыть раздел "Взаимодействие с ПФУ". Выбрать услугу "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Заполнить необходимые поля заявления и приложить отсканированные копии документов, требуемых в конкретном случае. Проверить введенные данные, сформировать заявление и подписать его электронной подписью. Нажать "Отправить в ПФУ".

Если у вас нет электронной подписи или вам удобнее подать документы лично, это можно сделать в любом сервисном центре Пенсионного фонда; в ЦПАУ или через портал "Дия".

Важно! Для получения жилищной субсидии с начала отопительного сезона 2026–2027 годов необходимо подать заявление до 30 ноября включительно. Если подать заявление начиная с 1 декабря, выплата будет назначена только с месяца обращения.

Напомним, чтобы узнать точную сумму назначенной помощи, достаточно перейти на веб-портал Пенсионного фонда, войти в личный кабинет и открыть раздел "Моя субсидия".