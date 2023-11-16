На який період можна отримати субсидію

Субсидія може призначатися на опалювальний та неопалювальний сезони. У деяких випадках домогосподарству надається цілорічна соцдопомога.

Наскільки можна отримати субсидію

Субсидія розраховується відповідно до пори року. Цьогоріч опалювальний сезон триватиме з 16 жовтня по 15 квітня. Субсидія скасовується у випадку, якщо домогосподарство не відповідатиме вимогам для отримання пільг.

Читайте також Тепер без "Газпрому": Молдова отримуватиме азербайджанський газ

Перевірка отримувачів пільг відбувається постійно. Субсидія може скасовуватися, якщо:

ви не повідомили відповідальні органи про зміни у складі сім'ї;

помер основний отримувач субсидії;

комісія виявила у вас прихований дохід;

в сім'ї була здійснена покупка на понад 50 тисяч гривень валюти, нерухомості, транспортного засобу або банківських металів;

родина переїхала і не повідомила про це.

Оскільки субсидія прямо залежить від розміру комунальних, у деяких випадках у неопалювальний сезон вона може мати нульовий розмір.

Нульова субсидія перераховується автоматично, для цього непотрібно писати заяву у ПФУ. Але якщо відбулося неправомірне скасування, необхідно звернутися у відповідні органи за додатковими поясненнями.

Як оформити субсидію

Подати заяву на отримання субсидії можна як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно звернутися у ПФУ чи скористатися застосунком Дія. Які документи необхідні: