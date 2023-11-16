Наскільки можна отримати субсидію
Субсидія розраховується відповідно до пори року. Цьогоріч опалювальний сезон триватиме з 16 жовтня по 15 квітня. Субсидія скасовується у випадку, якщо домогосподарство не відповідатиме вимогам для отримання пільг.
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Перевірка отримувачів пільг відбувається постійно. Субсидія може скасовуватися, якщо:
- ви не повідомили відповідальні органи про зміни у складі сім'ї;
- помер основний отримувач субсидії;
- комісія виявила у вас прихований дохід;
- в сім'ї була здійснена покупка на понад 50 тисяч гривень валюти, нерухомості, транспортного засобу або банківських металів;
- родина переїхала і не повідомила про це.
Нульова субсидія перераховується автоматично, для цього непотрібно писати заяву у ПФУ. Але якщо відбулося неправомірне скасування, необхідно звернутися у відповідні органи за додатковими поясненнями.
Як оформити субсидію
Подати заяву на отримання субсидії можна як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно звернутися у ПФУ чи скористатися застосунком Дія. Які документи необхідні:
- заява;
- декларація про доходи;
- посвідчення особи;
- свідоцтво про власність житла або договір оренди.