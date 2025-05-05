Субсидія для українців, які не можуть платити за комуналку: як отримати допомогу з 1 травня

У квітні завершився опалювальний сезон, тож з 1 травня ПФУ розраховуватиме субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Її можуть отримати окремі категорії українців.

Хто може отримати субсидію

Субсидії розраховуються на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня, та на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також ВПО можуть винаймати житло дешевше: як подати заяву на субсидію

Як правило, українцям, які отримували житлову субсидію в попередньому періоді, виплату призначать автоматично. Це відбудеться за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан та склад домогосподарства, відсутня заборгованість зі сплати комуналки.

Водночас деяким категоріям громадян субсидію на новий період призначать за їхнім зверненням із новою заявою та декларацією про доходи та витрати. За особистим зверненням житлова субсидія на наступний період призначається, зокрема, якщо:

у складі домогосподарства є ВПО;

члени домогосподарства сплачують комуналку, проживаючи в орендованому житлі;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як подати документи для призначення субсидії

Подати документи на призначення житлової субсидії до органів ПФУ можна в один із обраних способів:

Звернутись до обраного сервісного центру ПФУ;

Надіслати поштою на адресу органу ПФУ;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Також документи можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП та через портал "Дія".