Що зміниться для отримувачів субсидії

До того ж ПФУ здійснюватиме порахунок розміру субсидії на літній сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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З 1 травня Пенсійний фонд переглядає право на субсидію на новий період – до 30 квітня 2026 року та розраховує її розмір на літній сезон,

– повідомляє Кабмін.

За яких умов автоматично продовжать субсидію:

якщо особі надавалася субсидія раніше;

при відсутності боргів за комуналку;

якщо не відбулися зміни у складі домогосподарства чи майновому стані.

Кому потрібно подати повторну заяву на отримання субсидії

Деяким особам потрібно подати заяву на отримання субсидії повторно. Йдеться про випадки, коли: