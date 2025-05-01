Що зміниться для отримувачів субсидії

До того ж ПФУ здійснюватиме порахунок розміру субсидії на літній сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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З 1 травня Пенсійний фонд переглядає право на субсидію на новий період – до 30 квітня 2026 року та розраховує її розмір на літній сезон,
– повідомляє Кабмін.

За яких умов автоматично продовжать субсидію:

  • якщо особі надавалася субсидія раніше;
  • при відсутності боргів за комуналку;
  • якщо не відбулися зміни у складі домогосподарства чи майновому стані.

Кому потрібно подати повторну заяву на отримання субсидії

Деяким особам потрібно подати заяву на отримання субсидії повторно. Йдеться про випадки, коли:

  • у складі домогосподарства є ВПО;
  • отримувач субсидії проживає у орендованому житлі;
  • субсидія надається на скраплений газ, тверде чи рідке паливо;
  • реальна кількість мешканців, що проживає у приміщенні менша, ніж там зареєстровано.