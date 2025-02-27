На який термін ВПО призначається субсидія на оренду житла

В Україні внутрішньо переміщені особи можуть отримати допомогу від держави на оренду житла. Подібна субсидія призначається на конкретний термін.

На який термін призначається субсидія на оренду житла

Мова йде про шість місяців, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Субсидія на найм житла призначається на шість місяців з подальшим автоматичним продовженням,

– йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Зокрема ПФУ самостійно здійснює перевірку даних про домогосподарство ВПО. Далі Фон перевстановлює його право на призначення субсидії на наступний період.

Зверніть увагу! Тому подавати заявку знову не потрібно.

Хто може отримати субсидію на оренду житла

Субсидію на оренду житла можуть отримати ВПО, які наймають житло й витрачають на оренду понад 20 % своїх сукупних доходів, та які відповідають іншим важливим критеріям:

перемістилися (повторно перемістилися) з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією, для яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації (перелік територій), і не мають власного житлового приміщення загальною площею понад 13,65 кв. метра на кожну особу зі складу домогосподарства, розташованого на території, не включеній до переліку територій;

втратили житло (його знищено або пошкоджено до ступеня, непридатного для проживання).

Зауважте! Домогосподарство може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Хто з власників житла може отримати компенсацію

Орендодавці, які надають житло в оренду ВПО, можуть отримати компенсацію податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, якщо вони не одержують компенсацію за програмою "Прихисток",

– повідомили у ПФУ.

Для призначення субсидії наймач разом із власником житла мають подати до Пенсійного фонду заяву та підписаний договір найму. Далі, під час призначення субсидії на оренду, враховуватимуться такі пункти:

наявність протягом трьох місяців перед зверненням транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років (крім мопеда та причепа);

придбання протягом трьох місяців перед зверненням майна, товарів або оплата послуг на суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

купівля протягом трьох місяців перед зверненням безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

наявність (на 1 число місяця, з якого призначається субсидія, або на 1 число кожного місяця, в якому така субсидія отримується) коштів на депозитних рахунках у загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень, заборгованість з аліментів тощо.

Важливо! Між наймачем та наймодавцем не повинно бути родинних зав’язків.