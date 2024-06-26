Переїзд з села до міста: чи збережеться субсидія

Через повномасштабне вторгнення деякі українці були змушені змінити своє місце проживання. Тому відкритим залишилося питання щодо збереження субсидії.

Про яку субсидію мова

Сільські мешканці, які працювали у певних сферах мають право на 100% знижку на оплату комунальних послуг.

Читайте також Зміни в виплатах від ООН: що чекає на пенсіонерів з 1 липня

Пільга надається пенсіонерам, які працювали у:

педагогічній галузі;

медичній сфері;

фармацевтичній царині;

сфері захисту рослин;

музеях чи бібліотеках;

державних та комунальних закладах культури, закладах освіти (у сфері культури).

Чи продовжать платити субсидію при переїзді

Щоб отримувати знижку 100% на комунальні послуги, потрібно обов'язково проживати у сільській місцевості після виходу на пенсію.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг буде надаватись, якщо людина проживатимете в селі, за умови, що середньомісячний дохід її сім'ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищуватиме величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 гривень),

– написали у ПФУ.

Тож, якщо особа змінила своє місце проживання на міську місцевість, вона втрачає свою пільгу.