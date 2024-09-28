Субсидії з 1 жовтня: що зміниться для українців

З 1 жовтня зміняться деякі правила нарахування субсидій. Зокрема субсидія за жовтень буде розрахована за 15 днів незалежно від дати початку опалювального сезону, а її розмір зміниться.

Чого чекати від субсидій у жовтні

Субсидію надають родинам, які не взмозі оплатити свої комунальні послуги самостійно. Першим нововведенням є те, що вже в листопаді громадяни отримають виплати за опалювальний сезон з урахуванням першої половини жовтня.

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Нагадаємо! Раніше субсидії нараховувалися, виходячи з фактичного початку опалювального періоду.

Також субсидію перерахують враховуючи зростання тарифів. Проте у жовтні сума субсидії для тих, хто вже отримував її в попередні місяці, не зміниться, бо розрахунок за перший місяць опалювального сезону буде здійснено пізніше – у листопаді.

Кому треба звернутися за призначенням субсидії