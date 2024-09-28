Субсидії з 1 жовтня: що зміниться для українців
Джерело:Кабмін
З 1 жовтня зміняться деякі правила нарахування субсидій. Зокрема субсидія за жовтень буде розрахована за 15 днів незалежно від дати початку опалювального сезону, а її розмір зміниться.
Чого чекати від субсидій у жовтні
Субсидію надають родинам, які не взмозі оплатити свої комунальні послуги самостійно. Першим нововведенням є те, що вже в листопаді громадяни отримають виплати за опалювальний сезон з урахуванням першої половини жовтня.
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Нагадаємо! Раніше субсидії нараховувалися, виходячи з фактичного початку опалювального періоду.
Також субсидію перерахують враховуючи зростання тарифів. Проте у жовтні сума субсидії для тих, хто вже отримував її в попередні місяці, не зміниться, бо розрахунок за перший місяць опалювального сезону буде здійснено пізніше – у листопаді.
Кому треба звернутися за призначенням субсидії
- якщо документи на призначення субсидії подаються вперше;
- якщо у призначенні житлової субсидії на неопалювальний період було відмовлено(борг, відсутні доходи тощо);
- якщо влітку була подана заява на припинення субсидії та громадяни користувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію;
- якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.