Чего ждать от субсидий в октябре

Субсидию предоставляют семьям, которые не в состоянии оплатить свои коммунальные услуги самостоятельно. Первым нововведением является то, что уже в ноябре граждане получат выплаты за отопительный сезон с учетом первой половины октября.

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Напомним! Ранее субсидии начислялись, исходя из фактического начала отопительного периода.

Также субсидию пересчитают учитывая рост тарифов. Однако в октябре сумма субсидии для тех, кто уже получал ее в предыдущие месяцы, не изменится, потому что расчет за первый месяц отопительного сезона будет осуществлен позже – в ноябре.

Кому надо обратиться за назначением субсидии