Чего ждать от субсидий в октябре
Субсидию предоставляют семьям, которые не в состоянии оплатить свои коммунальные услуги самостоятельно. Первым нововведением является то, что уже в ноябре граждане получат выплаты за отопительный сезон с учетом первой половины октября.
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Напомним! Ранее субсидии начислялись, исходя из фактического начала отопительного периода.
Также субсидию пересчитают учитывая рост тарифов. Однако в октябре сумма субсидии для тех, кто уже получал ее в предыдущие месяцы, не изменится, потому что расчет за первый месяц отопительного сезона будет осуществлен позже – в ноябре.
Кому надо обратиться за назначением субсидии
- если документы на назначение субсидии подаются впервые;
- если в назначении жилищной субсидии на неотапливаемый период было отказано (долг, отсутствуют доходы и т.д.);
- если летом было подано заявление на прекращение субсидии и граждане пользовались льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желают получать жилищную субсидию;
- если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального положения и тому подобное.