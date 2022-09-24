Субсидії в Україні: протягом якого часу можна отримувати виплати від держави
Для тих у кого низькі доходи й, хто не в змозі оплачувати житлово-комунальні послуги, передбачена допомога від держави у вигляді субсидій. Субсидії в Україні призначаються в індивідуальному порядку.
На який термін можна отримати субсидію
Субсидію призначають раз на рік, як перед опалювальним чи неопалювальним сезоном, так і в будь-який інший місяць. Субсидія відшкодовує витрати на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, а також твердого та рідкого побутового палива.
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Опалювальний та неопалювальний сезони тривають такий проміжок часу:
- опалювальний – з 1 жовтня по 30 квітня,
- неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.
Субсидія розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Якщо у субсидії було відмовлено, то вас сповістять відповідним листом протягом трьох календарних днів з моменту прийняття рішення. Відповідь прийде у паперовій формі, яку вручать особисто під підпис. У ній буде зазначено:
- з яких саме причин було відмовлено у субсидії,
- порядок оскарження прийнятого рішення.
Актуально Субсидія під час опалювального сезону: як отримати та хто має правоКорисно: для того, щоб дізнатися, чи призначили вам субсидію та який її розмір, скористайтеся порталом subsidii.ioc.gov.ua.
Як оформити субсидію онлайн
Субсидію можна оформити не лише фізично, занісши особисто потрібні документи у ЦНАП, сільську, селищну або міську раду, але й онлайн через застосунок "Дія". Щоб це зробити потрібно:
- вказати сімейний стан,
- місце проживання та, чи маєте заборгованість за житлово-комунальні послуги,
- зазначити яку саме субсидію ви бажаєте отримати,
- вписати свій IBAN рахунку, або вказати національного поштового оператора зв'язку для нарахування субсидії,
- вказати дані про доходи тощо.
Детальніше, як це зробити з покроковою інструкцією, раніше розповідали тут.
Який розмір субсидії в Україні
У 2021 році субсидію дали майже 400 тисячам домогосподарствам (сім'ям). Її середній розмір по Україні становив 4 037,19 гривні. Зауважимо, що розмір субсидії залежить від доходу сім'ї, відтак її розмір буде різнитись для окремих домогосподарств. Субсидія розраховується за такою формулою: плата за ЖКП в межах норм і нормативів мінус обов’язковий платіж.Не знаєте, де взяти гроші на першу інвестицію? 24 канал спільно з глобальною криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію для своїх читачів. Беріть участь та отримайте приємний бонус для свого стартового капіталу.