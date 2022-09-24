На який термін можна отримати субсидію

Субсидію призначають раз на рік, як перед опалювальним чи неопалювальним сезоном, так і в будь-який інший місяць. Субсидія відшкодовує витрати на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, а також твердого та рідкого побутового палива.

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Опалювальний та неопалювальний сезони тривають такий проміжок часу:

опалювальний – з 1 жовтня по 30 квітня,

неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.

Субсидія розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Якщо у субсидії було відмовлено, то вас сповістять відповідним листом протягом трьох календарних днів з моменту прийняття рішення. Відповідь прийде у паперовій формі, яку вручать особисто під підпис. У ній буде зазначено:

з яких саме причин було відмовлено у субсидії, порядок оскарження прийнятого рішення.

Актуально Субсидія під час опалювального сезону: як отримати та хто має право

Корисно: для того, щоб дізнатися, чи призначили вам субсидію та який її розмір, скористайтеся порталом subsidii.ioc.gov.ua.

Як оформити субсидію онлайн

Субсидію можна оформити не лише фізично, занісши особисто потрібні документи у ЦНАП, сільську, селищну або міську раду, але й онлайн через застосунок "Дія". Щоб це зробити потрібно:

вказати сімейний стан,

місце проживання та, чи маєте заборгованість за житлово-комунальні послуги,

зазначити яку саме субсидію ви бажаєте отримати,

вписати свій IBAN рахунку, або вказати національного поштового оператора зв'язку для нарахування субсидії,

вказати дані про доходи тощо.

Детальніше, як це зробити з покроковою інструкцією, раніше розповідали тут.

Який розмір субсидії в Україні

У 2021 році субсидію дали майже 400 тисячам домогосподарствам (сім'ям). Її середній розмір по Україні становив 4 037,19 гривні. Зауважимо, що розмір субсидії залежить від доходу сім'ї, відтак її розмір буде різнитись для окремих домогосподарств. Субсидія розраховується за такою формулою: плата за ЖКП в межах норм і нормативів мінус обов’язковий платіж.

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