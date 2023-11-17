Скасування субсидії: як впливають на пільги борги по ЖКП

Перевірка отримувачів пільг відбувається регулярно. У деяких випадках субсидію можуть скасувати, а інколи вона може стати нульовою.

Чому скасовують субсидію

Субсидія надається малозабезпеченим родинам. Навіть, якщо вони мають право на пільги по всім параметрам, є нюанси, які необхідно врахувати.

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Зокрема те, що субсидії підлягають скасуванню. Причин чому так може статися є значна кількість, основні такі:

змінився склад сім'ї отримувача;

борги домогосподарства за ЖКП перевищують 680 гривень і прострочені на термін більш як 90 днів;

отримувач субсидії помер;

родина змінила місце проживання.

Як повернути субсидію

У деяких випадках субсидія може не скасуватись, а мати нульовий розмір. Така ситуація виникає через те, що дохід родини, у теперішній час, дозволяє оплачувати комуналку.

Якщо субсидія була скасована неправомірно, ви можете звернутися у ПФУ для додаткової перевірки. Коли комісія виявить причину, вам буде надано відповідний звіт.

При наявності боргів за ЖКП субсидію повернути можливо, для цього є два шляхи:

написати нову заяву на субсидію, де вказані лише ЖКП за які, у вас немає боргів; провести реструктуризацію заборгованості з вашим регулятором і надати про це відповідні документи.

При повторній подачі заяви, перевірка відбуватиметься знову. Відповідно, вам доведеться очікувати на рішення до 30 днів.