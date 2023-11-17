Скасування субсидії: як впливають на пільги борги по ЖКП
17 листопада 2023, 11:05Читать новость на русском
Джерело:Мінсоцполітики
Перевірка отримувачів пільг відбувається регулярно. У деяких випадках субсидію можуть скасувати, а інколи вона може стати нульовою.
Чому скасовують субсидію
Субсидія надається малозабезпеченим родинам. Навіть, якщо вони мають право на пільги по всім параметрам, є нюанси, які необхідно врахувати.
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Зокрема те, що субсидії підлягають скасуванню. Причин чому так може статися є значна кількість, основні такі:
- змінився склад сім'ї отримувача;
- борги домогосподарства за ЖКП перевищують 680 гривень і прострочені на термін більш як 90 днів;
- отримувач субсидії помер;
- родина змінила місце проживання.
Як повернути субсидію
Якщо субсидія була скасована неправомірно, ви можете звернутися у ПФУ для додаткової перевірки. Коли комісія виявить причину, вам буде надано відповідний звіт.
При наявності боргів за ЖКП субсидію повернути можливо, для цього є два шляхи:
- написати нову заяву на субсидію, де вказані лише ЖКП за які, у вас немає боргів;
- провести реструктуризацію заборгованості з вашим регулятором і надати про це відповідні документи.