Почему отменяют субсидию

Субсидия предоставляется малоимущим семьям. Даже если они имеют право на льготы по всем параметрам, есть нюансы, которые необходимо учесть.

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В частности, то, что субсидии подлежат отмене. Причин тому может произойти значительное количество, основные следующие:

изменился состав семьи получателя;

долги домохозяйства по ЖКУ превышают 680 гривен и просрочены на срок более 90 дней;

получатель субсидии умер;

семья сменила место жительства.

Обратите внимание! В некоторых случаях субсидия может не отменяться, а иметь нулевой размер. Такая ситуация возникает из-за того, что доход семьи, в настоящее время, позволяет оплачивать коммуналку.

Как вернуть субсидию

Если субсидия была отменена неправомерно, можно обратиться в ПФУ для дополнительной проверки. Когда комиссия обнаружит причину, вам будет предоставлен соответствующий отчет.

При наличии долгов по ЖКУ субсидию вернуть возможно, для этого есть два пути:

написать новое заявление на субсидию, где указаны только ЖКУ за которые, у вас нет долгов; провести реструктуризацию задолженности с вашим регулятором и предоставить об этом соответствующие документы.

Заметьте! При повторной подаче заявления, проверка будет проходить снова. Соответственно, вам придется ожидать решения до 30 дней.