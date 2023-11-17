Почему отменяют субсидию
Субсидия предоставляется малоимущим семьям. Даже если они имеют право на льготы по всем параметрам, есть нюансы, которые необходимо учесть.
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В частности, то, что субсидии подлежат отмене. Причин тому может произойти значительное количество, основные следующие:
- изменился состав семьи получателя;
- долги домохозяйства по ЖКУ превышают 680 гривен и просрочены на срок более 90 дней;
- получатель субсидии умер;
- семья сменила место жительства.
Как вернуть субсидию
Если субсидия была отменена неправомерно, можно обратиться в ПФУ для дополнительной проверки. Когда комиссия обнаружит причину, вам будет предоставлен соответствующий отчет.
При наличии долгов по ЖКУ субсидию вернуть возможно, для этого есть два пути:
- написать новое заявление на субсидию, где указаны только ЖКУ за которые, у вас нет долгов;
- провести реструктуризацию задолженности с вашим регулятором и предоставить об этом соответствующие документы.