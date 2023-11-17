Як зростуть пенсії у 2024 році

Вже з 1 січня 2024 року в Україні зросте прожитковий мінімум до 2 920 гривень. Це означає, що автоматично підніметься розмір пенсійних виплат, які на пряму залежать від цього показника.

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Зміни будуть такі:

  • мінімальна пенсія – 2 361 гривні (+268 гривень);
  • максимальна пенсія – 23 610 гривень (+2 680 гривень);
  • виплати за понаднормовий стаж – 23,6 гривні за кожен додатковий рік (+2,7 гривні).

До слова, також зростуть й інші соціальні виплати, які залежать від прожиткового мінімуму, наприклад надбавки за особливі заслуги, доплати ветеранам війни тощо.

Індексація 2024: кого чекає

Наступного року для деяких категорій громадян передбачена індексація, як було цьогоріч навесні. Перерахунок пенсій відбудеться у три етапи: в січні, березні та липні.

  • З січня підвищення отримують ті, хто отримує мінімальну та максимальну пенсії. Про це ми писали вище.
  • У січні та липні пенсіонери, які отримують мінімальні пенсії у 65 років з повним страховим стажем, можуть розраховувати на нові пенсії.
  • У березні підвищення чекатиме усіх, чиї пенсії мають індексувати за планом.