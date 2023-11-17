Як зростуть пенсії у 2024 році

Вже з 1 січня 2024 року в Україні зросте прожитковий мінімум до 2 920 гривень. Це означає, що автоматично підніметься розмір пенсійних виплат, які на пряму залежать від цього показника.

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Зміни будуть такі:

мінімальна пенсія – 2 361 гривні (+268 гривень);

максимальна пенсія – 23 610 гривень (+2 680 гривень);

виплати за понаднормовий стаж – 23,6 гривні за кожен додатковий рік (+2,7 гривні).

Нагадуємо, 9 листопада Верховна рада України остаточно затвердила проєкт бюджету 2024 року. Відтак показники доходів бюджету збільшили на 22 мільярди гривень – до 1,768 трильйона гривень.

До слова, також зростуть й інші соціальні виплати, які залежать від прожиткового мінімуму, наприклад надбавки за особливі заслуги, доплати ветеранам війни тощо.

Індексація 2024: кого чекає

Наступного року для деяких категорій громадян передбачена індексація, як було цьогоріч навесні. Перерахунок пенсій відбудеться у три етапи: в січні, березні та липні.

З січня підвищення отримують ті, хто отримує мінімальну та максимальну пенсії. Про це ми писали вище.

У січні та липні пенсіонери, які отримують мінімальні пенсії у 65 років з повним страховим стажем, можуть розраховувати на нові пенсії.

У березні підвищення чекатиме усіх, чиї пенсії мають індексувати за планом.

Нагадуємо, мінімальна пенсія у 2022 та 2023 роках не змінювалася. Вона становила 2 093 гривні.